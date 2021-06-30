Главный тренер «Миннесоты» похвалил Кирилла Капризова, который получил «Колдер Трофи»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвансон прокомментировал победу форварда Кирилла Капризова в борьбе за «Колдер Трофи», награду, ежегодно вручаемую лучшему новичку регулярного сезона НХЛ.

«Этот год, когда за нас играл Капризов, хорошо показал, какую франшизу мы пытаемся построить. Здорово, когда тебя узнают. Но его главная цель – больше побеждать и завоевать Кубок Стэнли. Кирилл говорит всё правильно и делает всё правильно. И я не удивлен, что он при этом очень скромен», – цитирует Эвансона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» предложила Капризову новый контракт на восемь лет. По данным американских СМИ, зарплата россиянина в «Уайлд» может превысить $ 8 млн в год.