Питри: во втором матче с «Тампой» «Монреаль» должен использовать то, что делал в Вегасе

Защитник «Монреаль Канадиенс» Джефф Питри поделился ожиданиями от второго финального матча Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (1:5, 0-1).
Безусловно, мы знали, что это быстрая команда, которая быстро закрывается и возвращается в оборону. На мой взгляд, мы можем лучше принимать решения при игре с шайбой, и нам нужно над этим поработать, потому что они здорово переходят из обороны в атаку.
Это была лишь первая игра в серии до четырех побед. Мы должны использовать то, что делали в Вегасе. Тот опыт и образ мышления должны помочь нам во втором матче. Мы посмотрим несколько видео и разберёмся, что можем сделать лучше. При этом наша самоотдача осталась на месте, но мы все можем внести более весомый вклад в игру. Именно это мы сделали в Вегасе во втором матче (3:2), и это именно то, что мы хотим сейчас сделать во второй игре с «Тампой», – цитирует Питри официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в первой финальной встрече «Монреаль» уступил «Тампе» со счётом 1:5. Следующий матч состоится 1 июля в 3:00 мск.
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