Коваленко: в «Монреале» в 1995-м в поражении от «Рейнджерс» сделали крайними европейцев

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр, депутат Госдумы Андрей Коваленко, выступавший ранее за «Монреаль Канадиенс», рассказал, почему не болеет за бывшую команду в финале Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Не могу сказать, что мои симпатии отданы «Монреалю», пусть победит сильнейший – россияне «Тампы» Василевский, Кучеров и Сергачёв, а также новичок «Канадиенс» Романов.
Если вспоминать прошлое, то 26 лет назад провёл в «Монреале» всего лишь сезон – после поражения в серии с «Рейнджерс» нас, европейцев, сделали крайними, пошли трансферы. В принципе для «Канадиенс» это стандартная ситуация – к местным хоккеистам и прежде всего к франкофонам там особое отношение, легионеры должны быть наголову выше. Во многом это правильный подход, хотя в нашем хоккее иногда все наоборот – легионерам прощается то, что не прощается россиянам.
Думаю, европейцам нынешнего «Канадиенс» это надо знать, с них спросят по максимуму. Особенно в случае вероятного поражения в финале, ведь «Тампа» – действующий обладатель Кубка и фаворит», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.
- 30 июня 2021
-
10:47
-
10:26
-
10:15
-
09:57
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
08:55
-
08:38
-
08:30
-
06:53
-
04:36
-
03:42
-
03:20
-
03:10
-
03:04
-
02:51
-
02:41
-
00:46
- 29 июня 2021
-
23:40
-
23:16
-
22:45
-
22:26
-
22:09
-
21:28
-
21:01
-
20:51
-
20:42
-
20:32
-
20:23
-
20:11
-
20:00
-
19:34
-
19:27
-
19:01