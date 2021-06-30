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Коваленко: в «Монреале» в 1995-м в поражении от «Рейнджерс» сделали крайними европейцев

Коваленко: в «Монреале» в 1995-м в поражении от «Рейнджерс» сделали крайними европейцев
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Чемпион СССР, России и Олимпийских игр, депутат Госдумы Андрей Коваленко, выступавший ранее за «Монреаль Канадиенс», рассказал, почему не болеет за бывшую команду в финале Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Не могу сказать, что мои симпатии отданы «Монреалю», пусть победит сильнейший – россияне «Тампы» Василевский, Кучеров и Сергачёв, а также новичок «Канадиенс» Романов.

Если вспоминать прошлое, то 26 лет назад провёл в «Монреале» всего лишь сезон – после поражения в серии с «Рейнджерс» нас, европейцев, сделали крайними, пошли трансферы. В принципе для «Канадиенс» это стандартная ситуация – к местным хоккеистам и прежде всего к франкофонам там особое отношение, легионеры должны быть наголову выше. Во многом это правильный подход, хотя в нашем хоккее иногда все наоборот – легионерам прощается то, что не прощается россиянам.

Думаю, европейцам нынешнего «Канадиенс» это надо знать, с них спросят по максимуму. Особенно в случае вероятного поражения в финале, ведь «Тампа» – действующий обладатель Кубка и фаворит», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.

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