Макдона – о Кучерове: ему мало просто создать голевой момент или забить гол

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона поделился мнением об участии российского форварда Никиты Кучерова в жизни команды.

«Он хочет помочь команде, стремится стать тем игроком, который решит исход матча в нашу пользу. Вот его мотивация. Ему мало просто создать голевой момент или забить гол. Он знает, что его выпускают на лёд, чтобы он играл результативно, чтобы его партнёры стали лучше благодаря его ассистентским и снайперским качествам. Он гордится, что может быть таким игроком в нашей команде, что его одноклубники прибавляют, появляясь на площадке вместе с ним. Так он помогает команде. И он хочет расти дальше», – цитирует Макдону официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что в первом финальном матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (5:1) Кучеров оформил дубль и отдал одну результативную передачу.