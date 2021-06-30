Флёри: считаю, что Василевский – лучший голкипер в мире

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри прокомментировал победу в борьбе за «Везину Трофи» – приза лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ. Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял второе место по итогам голосования, уступив Флёри 9 баллов.
«В чём секрет игры на таком уровне? Я просто люблю хоккей. Я испытываю страсть к нему. Мне повезло заниматься тем, что мне нравится.
Конечно, я хочу поблагодарить партнёров. Они стабильно играли в течение сезона. Также спасибо моему напарнику Робину Ленеру и, конечно, болельщикам.
В НХЛ столько великолепных вратарей, столько габаритных парней, которые быстры и прекрасно двигаются. Филипп Грубауэр провёл очень стабильный сезон, и мне нравилось наблюдать за его игрой.
Но сам я всё же считаю Василевского лучшим вратарем в мире. Он быстр, гибок, за его игрой смотреть одно удовольствие, он постоянно делает поразительные вещи и обладает всеми качествами, которые вратарю необходимы.
И, конечно, для меня огромная честь и удача находиться здесь сегодня с этим трофеем после 17 лет попыток его выиграть», – цитирует Флёри официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 30 июня 2021
-
13:28
-
13:06
-
12:55
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:39
-
11:15
-
10:47
-
10:26
-
10:15
-
09:57
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
08:55
-
08:38
-
08:30
-
06:53
-
04:36
-
03:42
-
03:20
-
03:10
-
03:04
-
02:51
-
02:41
-
00:46
- 29 июня 2021
-
23:40
-
23:16
-
22:45
-
22:26
-
22:09
-
21:28
-
21:01
-
20:51