Флёри: считаю, что Василевский – лучший голкипер в мире

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри прокомментировал победу в борьбе за «Везину Трофи» – приза лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ. Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял второе место по итогам голосования, уступив Флёри 9 баллов.



«В чём секрет игры на таком уровне? Я просто люблю хоккей. Я испытываю страсть к нему. Мне повезло заниматься тем, что мне нравится.



Конечно, я хочу поблагодарить партнёров. Они стабильно играли в течение сезона. Также спасибо моему напарнику Робину Ленеру и, конечно, болельщикам.



В НХЛ столько великолепных вратарей, столько габаритных парней, которые быстры и прекрасно двигаются. Филипп Грубауэр провёл очень стабильный сезон, и мне нравилось наблюдать за его игрой.



Но сам я всё же считаю Василевского лучшим вратарем в мире. Он быстр, гибок, за его игрой смотреть одно удовольствие, он постоянно делает поразительные вещи и обладает всеми качествами, которые вратарю необходимы.



И, конечно, для меня огромная честь и удача находиться здесь сегодня с этим трофеем после 17 лет попыток его выиграть», – цитирует Флёри официальный сайт НХЛ на русском языке.