Макдэвид: партнёры – это всё. Без них ничего не выиграешь

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о победе в борьбе за «Харт Трофи» – приза самому ценному игроку для своей команды в сезоне НХЛ. Также нападающий стал обладателем приза «Тед Линдсей Эворд» – награды лучшему игроку сезона по версии хоккеистов.



«Партнёры – это всё, без них ничего не выиграешь. У нас особый коллектив. Да, нам не удалось осуществить всё задуманное, но я рад быть его частью. Мне повезло.



«Тед Линдсей Эворд»? Получить признание хоккеистов для меня значит очень многое. Они выходят на лёд против тебя каждый день, сражаются, так что это особенное чувство. Я очень признателен, что выиграл этот приз уже несколько раз», – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ на русском языке.

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