Тренер «Северстали» Разин поздравил сборную Украины с выходом в 1/4 финала Евро-2020
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Главный тренер хоккейного клуба «Северсталь» из Череповецка Андрей Разин поздравил сборную Украины по футболу с выходом в четвертьфинал Евро-2020. 29 июня украинцы в дополнительное время обыграли Швецию в 1/8 финала (2:1).
«Поздравляю сборную Украины и Андрея Шевченко с выходом в четвертьфинал чемпионата Европы!» – написал Разин в «сториз» в «Инстаграме».
Андрей Разин ранее играл за магнитогорский «Металлург». Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко присутствовал на льду по время вручения наград клубу, который стал чемпионом Евролиги-2000.
Напомним, сборная Украины вышла с третьего места из группы C на Евро-2020. На групповом этапе украинцы обыграли команду Северной Македонии.
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