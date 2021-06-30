Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Северстали» Разин поздравил сборную Украины с выходом в 1/4 финала Евро-2020

Тренер «Северстали» Разин поздравил сборную Украины с выходом в 1/4 финала Евро-2020
Комментарии

Главный тренер хоккейного клуба «Северсталь» из Череповецка Андрей Разин поздравил сборную Украины по футболу с выходом в четвертьфинал Евро-2020. 29 июня украинцы в дополнительное время обыграли Швецию в 1/8 финала (2:1).

«Поздравляю сборную Украины и Андрея Шевченко с выходом в четвертьфинал чемпионата Европы!» – написал Разин в «сториз» в «Инстаграме».

Андрей Разин ранее играл за магнитогорский «Металлург». Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко присутствовал на льду по время вручения наград клубу, который стал чемпионом Евролиги-2000.

Напомним, сборная Украины вышла с третьего места из группы C на Евро-2020. На групповом этапе украинцы обыграли команду Северной Македонии.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021