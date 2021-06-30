ЦСКА поздравил Капризова с получением «Колдер Трофи»

Московский ЦСКА поздравил форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова с получением «Колдер Трофи» – приза лучшему новичку сезона НХЛ.
«Кирилл Капризов стал обладателем «Колдер Трофи» – приза лучшему новичку сезона НХЛ.
Кирилл стал восьмым россиянином в истории, выигравшим приз лучшему новичку.
Поздравляем Кирилла и желаем еще больше побед в дальнейшем!» – написала пресс-служба ЦСКА в «Твиттере».
Напомним, что Капризов перешёл в «Миннесоту» из ЦСКА. За армейцев игрок выступал с 2017 по 2020 год.
В завершившемся регулярном чемпионате Капризов провёл 55 матчей и набрал 51 (27+24) очко. Робертсон в 51 матче набрал 45 (17+28) очков. Что касается Недельковича, то он в 23 матчах регулярного чемпионата одержал 15 побед. Процент отражённых бросков составил 93,2.
Ранее сообщалось, что «Миннесота» предложила Капризову новый контракт на восемь лет. По данным американских СМИ, зарплата россиянина в «Уайлд» может превысить $ 8 млн в год.
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