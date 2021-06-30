«Колорадо» продлил контракт с голкипером Юханссоном

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Юнас Юханссон продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт «Колорадо». Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.
Юханссон пополнил состав «Эвеланш» в марте в результате обмена из «Баффало Сэйбрз». В составе «Баффало» голкипер провёл семь матчей в регулярном чемпионате-2020/2021 Национальной хоккейной лиги.
За «Колорадо» Юханссон сыграл 8 игр в регулярке и оформил один шат-аут. В составе «Эвеланш» голкипер отразил 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,06. Также вратарь сыграл один матч в Американской хоккейной лиге за «Колорадо Иглз».
По итогам регулярного чемпионата «Колорадо» занял первое место в таблице Западного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде обыграл «Сент-Луис Блюз», а во втором уступил «Вегас Голден Найтс».
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