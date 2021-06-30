Мэр Омска: хотела бы, чтобы Омск стал хоккейной столицей России

Мэр Омска Оксана Фадина поделилась мнением о том, что «Авангард» проводит домашние матчи в Балашихе с 2018 года.



«Мы его, во-первых, и не переставали ждать, а во-вторых, мысленно никому не отдали. «Авангард» – наш, омский, и мы ждём команду домой. От лица администрации являемся активными участниками в программе благоустройства по вводу в эксплуатацию новой арены, за нами сейчас вся прилегающая к дворцу общественная территория. Губернатор обозначил задачи, идём в графике, Омск справляется с задачами.



Также разрабатываем схему дорожного движения, чтобы была быстрая посадка и высадка в общественный транспорт, будет организован транспортный хаб, подъезд и выезд к арене.



Город встретил победу команды в Кубке Гагарина с восторгом, которому не было предела. На чествовании «Авангарда» собралось порядка 12 тысяч омичей. Мне нравится стиль руководства клубом председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова, он знает своё дело. Он нам доказал, что команда может достойно принимать вызовы и отвечать результатом.



Воспитанники омского хоккея? За родных душа всегда болит, но спорт, как и другая работа, требует результата. Конечно, здесь, в хоккее, успеха добивается тот, кто способен, кто тренируется, вынослив и амбициозен. И когда всё это совпадает, приходит победа. Одного таланта здесь мало, важна и командная работа.



Мне кажется, что над командным духом в клубе очень хорошо работают. Хотела бы, чтобы Омск стал хоккейной столицей России», – цитирует Фадину «Р-Спорт».

Напомним, что строительство новой арены в Омске планируется завершить осенью 2022 года.