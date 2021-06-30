Капризов — 10-й обладатель «Колдера» за 51 год, выбранный в пятом раунде драфта или позже

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов выиграл индивидуальную награду «Колдер Трофи», вручаемую лучшему новичку по итогам регулярного сезона НХЛ.

Как отмечает The Athletic, с 1970 года Капризов стал лишь 10-м обладателем «Колдер Трофи», задрафтованном в пятом или более позднем раунде. Он один из четырёх новичков с 1993-1994 годов, которые возглавили свою команду по результативности и помогли ей выйти в плей-офф. У «Уайлд» никогда не было новичков, финишировавших выше четвёртого места в голосовании за «Колдер Трофи» (Юнас Бродин в 2013 году). Единственным другим обладателем крупной награды в истории «Миннесоты» был Жак Лемер, выигравший в 2003 году «Джек Адамс Эворд».



Джош Хардинг и Деван Дубник выиграли «Мастертон Трофи» в 2013 и 2015 годах соответственно, а Джейсон Цукер и Мэтт Дамба выиграли «Кинг Клэнси» в 2019 и 2020 годах соответственно. У «Уайлд» также были два финалиста «Лэди Бинг» (Микаэль Гранлунд в 2017 году и Джаред Сперджен в 2021 году), финалист «Джека Адамса» (Дин Эвасон в 2021 году), финалист «Норриса» (Райан Сутер в 2013 году) и два финалиста «Селке Трофи» (Микко Койву в 2017 году и Уэс Уолц в 2003 году).