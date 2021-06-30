Фокс — о награде лучшему защитнику: следующий шаг — добиться успеха с «Рейнджерс»
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Американский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс, выигравший индивидуальную награду «Джеймс Норрис Трофи», вручаемую лучшему игроку его амплуа по итогам регулярного сезона НХЛ, поделился впечатлениями от завоевания награды.
«Наверное, люди знали, что я способен играть результативно, но мне также хотелось принять на себя больше оборонительных обязанностей. В этом сезоне мне доверяли в меньшинстве, я больше играл в обороне, и это помогло. Я вообще старался хорошо играть в каждом матче и помогать команде побеждать. Когда это получается, приходит и личный успех. Следующий шаг — добиться успеха командой. «Рейнджерс» — одна из лучших организаций в лиге», — приводит слова Фокса официальный сайт НХЛ на русском языке.
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