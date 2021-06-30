Буре — о «Колдере»: Капризов приехал и заявил о себе, стал лицом «Миннесоты»

Чемпион мира Павел Буре прокомментировал тот факт, что нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона НХЛ.



«То, что он получил приз лучшему новичку, — конечно, предпосылка к тому, чтобы стать звездой. Но надо видеть, куда стремиться, потому что звезда должна забивать по 50 голов за сезон. Я думаю, что Кириллу это по силам.



Он приехал в НХЛ после нескольких сезонов на профессиональном уровне в КХЛ? Есть определённое правило, что игрок может получать приз до 26 лет, а Кириллу, насколько я знаю, не 26, поэтому он получил награду совершенно справедливо и по правилам.



Тем более по игре он заслужил, был действительно лучшим новичком лиги и сделал всё возможное в этом сезоне: приехал и заявил о себе, стал лидером команды, его любит публика, то есть он стал лицом «Миннесоты», он идёт в правильном направлении.



Я знаю, что в первый год ему, может быть, было чуть сложнее, потому что необходимо было адаптироваться, но он очень хорошо сыграл и, я думаю, в следующем сыграет ещё лучше», — приводит слова Буре ТАСС.