Брагин признал, что в управлении игрой сборной России на ЧМ-2021 были допущены ошибки

Состоялось заседание экспертного совета по итогам хоккейного сезона-2020/2021.
«Валерий Брагин выступил с подробным докладом о работе сборной России в ходе сезона. Главный тренер национальной команды отметил, что, несмотря на пандемию, удалось полноценно провести все четыре запланированных сбора.
В 12 матчах Евротура был установлен рекорд (10 побед подряд). С учётом четырёх встреч Еврочелленджа, восемь матчей чемпионата мира и клубной нагрузки ведущие хоккеисты страны провели 70-85 матчей за сезон.
Валерий Брагин признал, что в управлении игрой на чемпионате мира тренерским штабом были допущены ошибки. Они будут учтены и исправлены при подготовке к Олимпийским играм.
Последующие за докладом Валерия Брагина обсуждения были во многом посвящены подготовке к предстоящим Олимпийским играм 2022 года. Представители ФХР доложили о разработанных планах подготовки к Олимпиаде — с участием игроков НХЛ и без них.
Члены экспертного совета дали несколько рекомендаций, которые будут учтены штабом национальной сборной России в преддверии Игр-2022. ФХР продолжает активную подготовку к предстоящему сезону», — сообщается на официальном сайте ФХР.
На ЧМ-2021 сборная России вылетела в четвертьфинале, потерпев поражение в матче с Канадой (1:2 ОТ).
- 30 июня 2021
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