ФХР: клубы КХЛ играют в хоккей, который не может дать результат на международном уровне

Состоялось заседание экспертного совета по итогам хоккейного сезона-2020/2021.

«Важно отметить, что не во всех клубах КХЛ культивируют активную и агрессивную хоккейную тактику, которая необходима для победы в матче с Канадой. Многие клубы-участники внутреннего чемпионата играют в осторожный хоккей, который может дать результат только в определённом матче на уровне КХЛ, но никак не на международном уровне.



Игроки из таких команд приезжают в сборную, будучи приученными при определённых игровых раскладах играть более пассивно. Особенно это проявляется в стрессовых ситуациях в ходе матчей с сильными соперниками, причём проявляется несмотря на требования тренерского штаба национальной сборной играть агрессивно и первым номером.



Очевидно, что подобные навыки необходимо улучшать с целью развития игроков и повышения их уровня на международной арене», — сообщается на официальном сайте ФХР.