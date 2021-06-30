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Сошников: как можно назвать лучшей игрой, когда Россия легла 1:4 в решающем матче Евро?

Сошников: как можно назвать лучшей игрой, когда Россия легла 1:4 в решающем матче Евро?
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Форвард ЦСКА Никита Сошников поделился мнением об игре сборной России на футбольном Евро-2020 и объяснил, почему в финале Кубка Стэнли болеет за «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«В прошлом году я заболел коронавирусом. С того момента для меня сезон пошёл кувырком. На мне это очень сильно сказалось. В конце октября в Уфе мы всей командой переболели. Я самый последний заболел, а играть вышел первым — поторопился. Не знаю, зачем я это сделал. Мне даже кровь разжижали. Моя ошибка, и я сам за неё заплатил. Сначала надо было немного потренироваться, а уже потом рваться в бой.

Удаётся ли посмотреть футбольный Евро в таком плотном графике? Во время группового этапа я пропускал первые матчи, у нас они начинались в девять утра. Успевал подъехать к середине второй встречи. Обычно приезжаешь из зала и хочется поспать, потому что потом вечером уже едешь на лёд. Я смотрел сборную России, которая очень разочаровала.

Почему наши так сыграли? Сам результат, это просто как факт. Но, если посмотреть на содержание игры, его же просто не было, особенно с Данией. Кто-то сказал, что игра с датчанами была лучшей по качеству (эту фразу произнес Станислав Черчесов. — Прим. „Чемпионата“). Я не видел матч с финнами. До этого смотрел встречу с Бельгией, там тоже было без шансов. Как это можно назвать нашей лучшей игрой, когда мы легли 1:4 в решающем матче?

Смотрю ли развязку Кубка Стэнли? Смотрю, конечно. Удобно — вечером показывают, перед сном можно посмотреть матчи. Тем более сейчас начался самый интересный этап.

Кто победит в финале? Я болею за «Тампу». Хочу, чтобы они опять были лучшими. Там и ребята играют русские. И за Кучера болею. Мне нравится его стиль игры. «Монреаль» показывает хороший хоккей, никто от них не ожидал такого в этом плей-офф. «Монреаль» — «Тампа» — интересный финал.

Какую мотивацию нахожу в игре за ЦСКА для себя в новом сезоне? С мотивацией у меня проблем нет. Прошлый сезон сложился для меня неудачно, и мотивации у меня теперь хоть отбавляй. Я должен вернуться на свой прежний уровень результативности и уверенности в себе. Это для меня сейчас самая большая мотивация», — приводит слова Сошникова официальный сайт армейцев.

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