В ближайшее время в московском «Динамо» может произойти смена руководства, сообщает «Матч ТВ».



Новым генеральным менеджером может стать 34-летний Алексей Сопин, ранее выступавший за московский клуб. Сейчас он возглавляет хоккейную академию бело-голубых.



Отмечается, что у действующего генерального менеджера Виктора Меркулова возникли разногласия с главным тренером Алексеем Кудашовым.



Меркулов был назначен на должность генменеджера «Динамо» в 2019 году. Кудашов стал главным тренером бело-голубых в текущее межсезонье.

Напомним, ранее пресс-служба московского «Динамо» объявила об уходе форварда Дмитрия Яшкина. Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.



Яшкин покинул «Динамо», чтобы вновь попробовать силы в НХЛ. Контракт Яшкина с «Динамо» действовал до 2022 года. Однако в соглашении был пункт, согласно которому его отпустят в случае поступления предложений из НХЛ. Клуб отпускает его в НХЛ под обязательство о возвращении в случае неудачи.