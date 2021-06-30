Фазель — об Олимпиаде: время на исходе, но мы сохраняем позитивный настрой

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал ситуацию по поводу возможного участия хоккеистов НХЛ на Олимпиаде-2022.



«Я согласен с Гэри Беттмэном и Биллом Дэйли, что время на исходе, но окно всё ещё открыто. Мы сохраняем позитивный настрой и довольны прогрессом в переговорах.

Ещё предстоит проработать множество деталей. Мы осознаем риск коронавируса, влияющий на логистику. Но, несмотря на это, мы продолжим диалог и будем работать над тем, чтобы провести турнир лучших в Пекине», — приводит слова Фазеля The Athletic.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.



Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды. Победителями хоккейного турнира ОИ-2018 стали российские хоккеисты, которые в финальном матче в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3.