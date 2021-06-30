«Тампа» проведёт 2-й матч с «Монреалем» при полной вместимости арены. Игру посетят 18 тыс.
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Команде Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» разрешили заполнить домашний стадион на 100% от вместимости во втором матче финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс», сообщает североамериканский журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».
Таким образом, встречу смогут посетить 18 600 болельщиков.
В первом матче серии на трибунах стадиона «Амали-Арена» присутствовали 16 300 зрителей.
Напомним, в первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в серии плей-офф — 1-0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Никита Кучеров (2) и Стивен Стэмкос. За «Канадиенс» единственный гол забил Бен Шьяро.
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