«Тампа» проведёт 2-й матч с «Монреалем» при полной вместимости арены. Игру посетят 18 тыс.

Команде Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» разрешили заполнить домашний стадион на 100% от вместимости во втором матче финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс», сообщает североамериканский журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».



Таким образом, встречу смогут посетить 18 600 болельщиков.



В первом матче серии на трибунах стадиона «Амали-Арена» присутствовали 16 300 зрителей.

Напомним, в первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в серии плей-офф — 1-0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Никита Кучеров (2) и Стивен Стэмкос. За «Канадиенс» единственный гол забил Бен Шьяро.