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Импорт-драфт CHL. Латвиец Фененко выбран под 1-м номером, украинец Чолач — под 3-м

Импорт-драфт CHL. Латвиец Фененко выбран под 1-м номером, украинец Чолач — под 3-м
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Сегодня прошёл импорт-драфт Канадской хоккейной лиги (CHL), на котором клубы выбирают иностранных игроков, сообщается на официальном сайте лиги.

В первой десятке были выбран один российский хоккеист — защитник Кирилл Кудрявцев из системы «Локомотива».

1. «Бэ-Комо» – з. Никс Фененко, Латвия;
2. «Эверетт» – н. Нико Хуухтанен, Финляндия;
3. «Бэрри» – з. Артур Чолач, Украина;
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6. «Су Грейхаундс» – з. Кирилл Кудрявцев, «Локомотив»;
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12. «Лондон» – н. Руслан Газизов, «Авангард»;
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22. «Сент-Джон» – з. Ян Кузнецов, «Калгари»;
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24. «Сарния» – з. Андрей Малявин, «Локомотив»;
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30. «Норт Бэй» – з. Александр Лукин, «Витязь».

Нападающий Иван Мирошниченко был выбран под 43-м номером командой «Акади-Батхерст», Матвей Мичков — под 112-м номером командой «Шарлоттаун». Также на драфте были выбраны 11 хоккеистов из Беларуси.

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