Сергачёв травмировал Лехконена, финский форвард отправился в раздевалку

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» встречается с «Монреаль Канадиенс».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 1:1. В одном из эпизодов российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв травмировал финского форварда «Монреаля» Арттури Лехконена, который после действий россиянина отправился в раздевалку. Сам Сергачёв получил две минуты штрафа.
Посмотреть видео эпизода можно в телеграмм-аккаунте «Хоккей без зрителей».
Первый матч закончился победой «Тампы» со счётом 5:1.
Напомним, в полуфинале Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс». Счёт в серии — 4-3. «Лайтнинг» вышли в финал второй раз подряд. В прошлом году они завоевали Кубок Стэнли, обыграв «Даллас Старз» (4-2).
В свою очередь, «Монреаль Канадиенс» в полуфинале прошёл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2.
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