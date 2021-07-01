Нападающий «Тампы» Коулман в падении забил на последней секунде второго периода

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты проходит второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своём льду «Монреаль Канадиенс». Идёт 3-й период, в счёте ведут хозяева – 2:1.

К середине второго периода командам удалось по разу поразить ворота друг друга – за «Тампу» отличился Энтони Чирелли, а в составе «Монреаля» шайбу забросил Ник Судзуки. Всё шло к ничейному результату по итогам второго игрового отрезка, однако хоккеистам «Лайтнинг» всё же удалось выйти вперёд в счёте за 0,3 секунды до конца периода, заброшенной шайбой в падении отметился форвард Блейк Коулман.

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В минувшем регулярном чемпионате 29-летний Коулман принял участие в 55 встречах, в которых ему удалось набрать 31 (14+17) очко при показателе полезности «+15». В 20 играх плей-офф на его счету 8 (1+7) результативных действий.