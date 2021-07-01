Андрей Василевский стал первой звездой второго матча финала Кубка Стэнли 2021 года

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся второй матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев льда – 3:1, благодаря которой им удалось увеличить преимущество в серии – 2-0.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 42 броска из 43 в матче и был признан первой звездой. Россиянин одержал 14-ю победу в текущем плей-офф, упрочив лидерство среди голкиперов. У идущего вторым Кэри Прайса из «Монреаля» 12 выигранных матчей.

Дополнили тройку лучших игроков этого матча нападающие «Тампы» Блейк Коулман (на его счету победная шайба в игре) и Энтони Чирелли, который открыл счёт в середине второго периода.