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«Тампа» впервые в клубной истории повела 2-0 в финале Кубка Стэнли

«Тампа» впервые в клубной истории повела 2-0 в финале Кубка Стэнли
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся второй матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев льда – 3:1, благодаря которой им удалось увеличить преимущество в серии – 2-0.

Как сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», впервые в клубной истории «Тампе» удалось повести со счётом 2-0 в финале Кубка Стэнли. Отмечается, что 9 из 11 клубов, имевших аналогичное преимущество, по итогу становились чемпионами.

Напомним, что в матче с «Монреалем» за «Тампу» отличились Энтони Чирелли, Блейк Коулман и Ондржей Палат. Автором единственной заброшенной шайбы «Монреаля» стал Ник Судзуки. Таким образом, серия переезжает в Монреаль при счёте 2-0 в пользу «Тампы». Третья игра состоится на стадионе «Белл-центр» в ночь на субботу, 3 июля. Начало – 3:00 мск.

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