«Тампа» нанесла на 20 бросков меньше «Монреаля», но выиграла матч, войдя в историю НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся второй матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев льда – 3:1, благодаря которой им удалось увеличить преимущество в серии – 2-0.

Как сообщается в «Твиттере» Sportsnet Stats, «Тампа» — третья команда в истории плей-офф НХЛ, которой удалось выиграть встречу финальной серии, нанеся, как минимум, на 20 бросков меньше оппонента. Рекорд — у «Сан-Хосе Шаркс», которому удалось обыграть «Питтсбург Пингвинз» (4:2) в 2016 году, имея разницу -24 по броскам.

Таким образом, серия переезжает в Монреаль при счёте 2-0 в пользу «Тампы». Третья игра состоится на стадионе «Белл-центр» в ночь на субботу, 3 июля. Начало – 3:00 мск.