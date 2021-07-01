Макдона: у меня не хватит слов, чтобы выразить благодарность Василевскому

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона похвалил голкипера команды Андрея Василевского после второго финального матча с «Монреаль Канадиенс» (3:1, 2-0).

«Каждый день он является хребтом команды. У меня не хватит слов, чтобы выразить ему благодарность. Конечно, нам бы хотелось облегчить его жизнь, но он – настоящий воин и боец. Основная заслуга в сегодняшней победе принадлежит ему», – цитирует Макдону официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся второй матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев льда – 3:1, благодаря которой им удалось увеличить преимущество в серии – 2-0.

Счёт в матче был открыт в середине второго периода нападающим «Тампы» Энтони Чирелли, однако уже спустя четыре минуты хоккеисты «Монреаля» усилиями Ника Судзуки восстановили паритет. Вновь выйти вперёд игрокам «Лайтнинг» удалось за 0,3 секунды до конца второго игрового отрезка – отличился Блейк Коулман. К концу третьего периода Ондржей Палат увеличил преимущество «Тампы» и установил окончательный счёт встречи.



Третья игра состоится в «Монреале» на стадионе «Белл-центр» в ночь на субботу, 3 июля. Начало – 3:00 мск.