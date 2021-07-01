Гендиректор «Сочи» прокомментировал назначение Мамашева на пост спортивного директора
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Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев прокомментировал назначение Рената Мамашева на пост спортивного директора клуба.
«Клуб очень рад, что Ренат присоединился к нам. Мне довелось два сезона работать с ним в качестве игрока. Это очень осознанный и ответственный молодой человек, который всегда занимался своим развитием и последовательно получал уникальный набор профессиональных навыков, образования и опыта – карьера игрока, самое качественное образование и аналитическая работа на рынке профессионального хоккея, которая, вне всякого сомнения, послужит российскому хоккею», – цитирует Воропаева официальный сайт «Сочи».
Напомним, 1 июля «Сочи» объявил о том, что новым спортивным директором клуба стал Ренат Мамашев.
Новость по темеНовым спортивным директором «Сочи» назначен Ренат Мамашев
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