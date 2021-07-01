Купер: Василевский был в ударе сегодня, без вопросов

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре голкипера команды Андрея Василевского во втором финальном матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:1, 2-0).
«Не знаю, почувствовали ли мы с самого начала, что Вася в ударе. Пожалуй, он в каждом матче в ударе, поэтому не знаю, надо было ли нам думать об этом. Дело было больше в том, что у нас не шла командная игра. Буду честным, сегодня была выдающаяся индивидуальная игра от Васи, Коулмана и ещё пары человек. Но командная игра не была выдающейся.
От Васи мы такое уже видели, сегодня он точно дал нам шанс на победу. Если ты собираешься добиться успеха в этой лиге, твой вратарь должен хорошо играть. Надеешься, что после матча сможешь сказать: «Вратарь внёс вклад в матч, но это была победа команды». Сегодня мы играли с переменным успехом, но Вася был на высоте, когда мы проседали. Я не буду оценивать тот или иной его матч. Были матчи, когда он делал всего 20 сейвов, но три из которых спасли нам матч. Он был в ударе сегодня, без вопросов.
Но любая победа в Кубке Стэнли – это большая победа, сегодня была ещё одна для нас и для него», — сказал Купер на пресс-конференции.
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