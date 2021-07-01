Коулман – о заброшенных шайбах в падении: не знаю, почему мне удаются такие голы

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Блейк Коулман прокомментировал свой гол в ворота «Монреаль Канадиенс» во втором финальном матче Кубка Стэнли (3:1, 2-0).
«Мне кажется, что меня до сих пор раз в неделю в раздевалке называют Гуди. Я думаю, что мы всегда будем вместе. Понимал, что нас уже поджимает игровое время периода, но увидел, как Баркли обыгрывает защитника «один в один» в средней зоне. Я попробовал сделать всё, что было в моих силах, чтобы предоставить ему наилучшую возможность для игры. Он исполнил невероятный пас, и к счастью, у нас получилось опередить время. Я действовал на рефлексах. Едва ли кто-то действительно тренирует броски в падении. Но на тот момент это было единственным шансом. Хотя вообще не знаю, почему мне удаются такие голы», — сказал Коулман на пресс-конференции.
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