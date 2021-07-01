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Кучеров ударил игрока «Монреаля», направляясь на скамейку запасных

Кучеров ударил игрока «Монреаля», направляясь на скамейку запасных
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, направляясь на скамейку запасных, ударил нападающего «Монреаль Канадиенс» Йоэля Армиа. В первом матче судьи не заметили грубое нарушение капитана «Канадиенс» Ши Уэбера против Кучерова, за которое игрок «Монреаля» был оштрафован на $ 5 тысяч.

Видео эпизода можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся второй матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев льда – 3:1, благодаря которой им удалось увеличить преимущество в серии – 2-0.

Счёт в матче был открыт в середине второго периода нападающим «Тампы» Энтони Чирелли, однако уже спустя четыре минуты хоккеисты «Монреаля» усилиями Ника Судзуки восстановили паритет. Вновь выйти вперёд игрокам «Лайтнинг» удалось за 0,3 секунды до конца второго игрового отрезка – отличился Блейк Коулман. К концу третьего периода Ондржей Палат увеличил преимущество «Тампы» и установил окончательный счёт встречи.

Таким образом, серия переезжает в Монреаль при счёте 2-0 в пользу «Тампы». Третья игра состоится на стадионе «Белл-центр» в ночь на субботу, 3 июля. Начало – 3:00 мск.

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