Защитник «Тампы» Макдона взял вину на себя за пропущенную шайбу от «Монреаля»

Защитник «Тампы Бэй Лайтнинг» Райан Макдона взял на себя вину за пропущенную шайбу во втором финальном матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:1, 2-0).

«Я, конечно, должен был сыграть получше и вынести ту шайбу с пятака. Но не попал по скачущей шайбе, а затем по ней не пойми как промахнулся и их парень, стоявший перед воротами. Дурной отскок, обидно было такое пропускать. Но я очень доволен тем, как мы на этот гол отреагировали», – цитирует Макдону официальный сайт НХЛ на русском языке.

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Таким образом, серия переезжает в Монреаль при счёте 2-0 в пользу «Тампы». Третья игра состоится на стадионе «Белл-центр» в ночь на субботу, 3 июля. Начало – 3:00 мск.