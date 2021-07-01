Московский «Спартак» заключил соглашение о сотрудничестве с петербургским

Московский «Спартак» и петербургский заключили договор о сотрудничестве, сообщает официальный сайт столичной команды.
В рамках соглашения, самые талантливые игроки «Спартака» из Санкт-Петербурга получат шанс проявить себя в молодёжной команде московского «Спартака» и других клубах вертикали ХК «Спартак» Москва. Также, между МХК «Спартак Санкт-Петербург» и академией «Спартак» предусмотрена программа обмена опытом среди воспитанников и тренерского состава.
ХК «Спартак» Санкт-Петербург был основан в 1947 году и в 1960-х годах выступал среди сильнейших команд отечественного хоккея. В 2000-х клуб из Санкт-Петербурга с успехом играл на уровне Первой лиги и имел хоккейную школу, воспитанники которой выступали впоследствии в КХЛ.
С возрождением клуба в 2019 году началась новая история «Спартака» из Санкт-Петербурга. Клуб имеет одну из самых современных хоккейных баз города, а детские и юношеские команды уже побеждали на первенствах Санкт-Петербурга. Самые успешные воспитанники клуба подписывают контракты с клубами МХЛ и CHL, а также привлекаются к выступлениям за сборные России.
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