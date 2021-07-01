Купер – о шайбе Коулмана: этот гол вы увидите в обзоре лучших событий дня

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о заброшенной шайбе Блейка Коулмана в падении во втором финальном матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:1, 2-0).

«Это один из тех эпизодов, когда комментаторы говорят: «Этот гол вы увидите в обзоре лучших событий дня», – цитирует Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

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Напомним, что Блейк Коулман забросил за секунду до конца второго периода.

Таким образом, серия переезжает в Монреаль при счёте 2-0 в пользу «Тампы-Бэй». Третья игра состоится на стадионе «Белл-центр» в ночь на субботу, 3 июля. Начало – 3:00 мск.