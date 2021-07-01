Уэбер: «Монреаль» должен продолжать в том же духе, и это может привести к успеху

Капитан «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер поделился мнением о втором финальном матче Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3, 0-2).

«В целом мы провели достаточно крепкий матч. Но если говорить честно, мы допустили пару больших ошибок, которые дали возможность отличиться «Тампе». А так мы знаем, что можем играть сильнее, и лучшие времена ещё придут.

Контроль шайбы стал у нас гораздо лучше, чем в первой игре. Поэтому мы больше бросали, создавали больше голевых моментов. Повторю, что пара наших ошибок привела к голам. Но в целом, если их убрать, мы должны продолжать в том же духе, и это может привести к успеху», – цитирует Уэбера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Таким образом, серия переезжает в Монреаль при счёте 2-0 в пользу «Тампы». Третья игра состоится на стадионе «Белл-центр» в ночь на субботу, 3 июля. Начало – 3:00 мск.