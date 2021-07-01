Карандин – о словах Путина: кто-то подвёл президента, смешав футбольную и хоккейную темы

Судья международной категории Юрий Карандин поделился мнением об ответе президента России Владимира Путина на вопрос о хоккее во время прямой линии.
«До Олимпиады ещё полгода, нужно срочно всё приводить к одному знаменателю, тем более что в Пекине-2022, как сказали на Совете, придётся играть на канадских площадках.
Есть предчувствие, что НХЛ или из-за погони за деньгами, или из-за специфических отношений США с Китаем в Пекин не поедет. На мой взгляд, при этом сценарии наши шансы сохранить олимпийское золото возрастают, я верю в нашу команду, в КХЛ.
Кстати, в этом плане меня огорчило то, что произошло вчера. На мой взгляд, кто-то подвёл президента России, когда в ходе его прямой линии со страной смешал футбольную и хоккейную темы. Думаю, это совершенно разные истории.
В хоккее мы остаемся одной из ведущих стран мира, мы – действующие олимпийские чемпионы, у нас одна из лучших клубных лиг. Если говорить о футболе, то я прекрасно помню Стрельцова, Воронина, Яшина, лучших мастеров в мире, поэтому о современном состоянии этого вида спорта даже говорить не хочу. А вот тот же Брагин, на весь штаб которого страна тратит в четыре раза меньше средств, чем на один только контракт Станислава Черчесова, наверное, мог бы дать какой-то комментарий. И, кстати, Брагин признал и разобрал свои ошибки – в отличие от футбольных коллег», – цитирует Карандина Russia-Hockey.
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