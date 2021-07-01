Перри: Василевский – вратарь мирового класса. Он с лёгкостью принимает любой вызов

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Кори Перри после второго финального матча Кубка Стэнли (1:3, 0-2) поделился мнением об игре голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

«Ответ очевиден – нам нужно и дальше нагружать его бросками. Но если он видит шайбу, он её отразит. Поэтому нужно закрывать обзор. Это вратарь мирового класса. Он большой, с легкостью принимает любой вызов. И он видит шайбу, поэтому её останавливает. Кто-то должен лезть на пятачок, чтобы сражаться за голевые моменты. И тогда удача может быть на нашей стороне», – цитирует Перри официальный сайт НХЛ на русском языке.

Таким образом, серия переезжает в Монреаль при счёте 2-0 в пользу «Тампы». Третья игра состоится на стадионе «Белл-центр» в ночь на субботу, 3 июля. Начало – 3:00 мск.