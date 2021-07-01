Александр Бойков вошёл в тренерский штаб «Витязя»

Александр Бойков вошёл в тренерский штаб подольского «Витязя», сообщает официальный сайт клуба. Специалист будет отвечать за действия обороны.



В минувшем сезоне Бойков входил в тренерский штаб петербургского СКА и Национальной сборной России.



Будучи игроком, экс-защитник выступал за «Нэшвилл Предаторз», магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев», нижегородское «Торпедо», ХК «МВД», московское «Динамо» и «Динамо» Балашиха.



В качестве ассистента главного тренера работал в молодёжной сборной России, московском «Динамо», петербургском СКА и Национальной сборной России.

В минувшем сезоне «Витязь» занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.