Андрей Нестрашил продолжит карьеру в Чехии

Нападающий Андрей Нестаршил подписал контракт с победителем прошлого сезона чешской Экстралиги клубом «Тршинец», сообщает официальный сайт команды из Чехии.
Ранее Нестрашил уже играл за «Тршинец» – два матча в сезоне-2019/2020, после чего перешёл в магнитогорский «Металлург», где провёл два сезона.
В прошедшем чемпионате КХЛ форвард сыграл 54 матча в регулярном сезоне и набрал 23 очка: забросил 11 шайб и отдал 12 результативных передач. В плей-офф на счету игрока четыре очка (2+2) в 12 встречах.
«Андрей – лучший нападающий, который относится к разряду отличных игроков. Мы работали над его приездом несколько месяцев, и я очень рад, что он наконец решил за нас. Думаю, этому поспособствовала и короткая серия сезона-2019/2020. Ему удалось проникнуться атмосферой, увидеть прошлое собственными глазами, познакомиться с ребятами в команде и попробовать сыграть под руководством Вацлава Варади», – цитирует спортивного директора Яна Петерека официальный сайт клуба.
- 1 июля 2021
-
15:15
-
15:00
-
14:48
-
14:31
-
14:05
-
13:51
-
13:24
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
10:53
-
10:45
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:08
-
08:54
-
07:05
-
06:46
-
06:37
-
06:31
-
06:24
-
06:16
-
06:05
-
05:56
-
05:19
-
04:53