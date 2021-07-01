Андрей Нестрашил продолжит карьеру в Чехии

Нападающий Андрей Нестаршил подписал контракт с победителем прошлого сезона чешской Экстралиги клубом «Тршинец», сообщает официальный сайт команды из Чехии.

Ранее Нестрашил уже играл за «Тршинец» – два матча в сезоне-2019/2020, после чего перешёл в магнитогорский «Металлург», где провёл два сезона.

В прошедшем чемпионате КХЛ форвард сыграл 54 матча в регулярном сезоне и набрал 23 очка: забросил 11 шайб и отдал 12 результативных передач. В плей-офф на счету игрока четыре очка (2+2) в 12 встречах.



«Андрей – лучший нападающий, который относится к разряду отличных игроков. Мы работали над его приездом несколько месяцев, и я очень рад, что он наконец решил за нас. Думаю, этому поспособствовала и короткая серия сезона-2019/2020. Ему удалось проникнуться атмосферой, увидеть прошлое собственными глазами, познакомиться с ребятами в команде и попробовать сыграть под руководством Вацлава Варади», – цитирует спортивного директора Яна Петерека официальный сайт клуба.