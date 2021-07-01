Андрей Нестрашил прокомментировал возвращение в чемпионат Чехии

Нападающий Андрей Нестрашил прокомментировал свой переход в чешский «Тршинец» из магнитогорского «Металлурга».
«С того момента, как два года назад я покинул клуб, знал, что, вернувшись в Чехию, хотел бы вернуться именно в «Тршинец». В то время я был частью клуба всего несколько недель, но всё ещё был впечатлён, как и люди вокруг клуба. О клубе, который находится на высшем уровне, мог говорить часами – это очень важно для меня как игрока. Я с нетерпением жду партнёров, с которыми познакомился во время моей короткой поездки сюда. Я верю, что впишусь в команду и сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь клубу и своим новым товарищам по команде», – цитирует Нестрашила официальный сайт клуба.
Напомним, что по итогам прошлого сезона «Тршинец» стал чемпионом чешской Экстралиги.
- 1 июля 2021
-
15:15
-
15:00
-
14:48
-
14:31
-
14:05
-
13:51
-
13:24
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
10:53
-
10:45
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:08
-
08:54
-
07:05
-
06:46
-
06:37
-
06:31
-
06:24
-
06:16
-
06:05
-
05:56
-
05:19
-
04:53