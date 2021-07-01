Андрей Нестрашил прокомментировал возвращение в чемпионат Чехии

Нападающий Андрей Нестрашил прокомментировал свой переход в чешский «Тршинец» из магнитогорского «Металлурга».

«С того момента, как два года назад я покинул клуб, знал, что, вернувшись в Чехию, хотел бы вернуться именно в «Тршинец». В то время я был частью клуба всего несколько недель, но всё ещё был впечатлён, как и люди вокруг клуба. О клубе, который находится на высшем уровне, мог говорить часами – это очень важно для меня как игрока. Я с нетерпением жду партнёров, с которыми познакомился во время моей короткой поездки сюда. Я верю, что впишусь в команду и сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь клубу и своим новым товарищам по команде», – цитирует Нестрашила официальный сайт клуба.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Тршинец» стал чемпионом чешской Экстралиги.