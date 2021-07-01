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Андрей Марков покинул тренерский штаб «Витязя»

Андрей Марков покинул тренерский штаб «Витязя»
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Тренер защитников подольского «Витязя» Андрей Марков покинул команду. Его место в тренерском штабе занял Александр Бойков.

«Андрей Викторович Марков по сложившимся обстоятельствам не будет входить в штаб ХК «Витязь» в наступающем сезоне», – написала пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, что Марков вошёл в тренерский штаб «Витязя» в мае 2021 года.

Будучи игроком Марков играл за «Химик», московское «Динамо», подольский «Витязь», казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив». Ещё 17 лет провёл в «Монреаль Канадиенс».

Также в составе сборной России Марков становился чемпионом мира 2008 года в Квебеке (Канада). В 2020 году хоккеист завершил карьеру.

«Витязь» в минувшем сезоне занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда не смогла выйти в плей-офф Кубка Гагарина.

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