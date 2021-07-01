Андрей Марков покинул тренерский штаб «Витязя»

Тренер защитников подольского «Витязя» Андрей Марков покинул команду. Его место в тренерском штабе занял Александр Бойков.
«Андрей Викторович Марков по сложившимся обстоятельствам не будет входить в штаб ХК «Витязь» в наступающем сезоне», – написала пресс-служба клуба на официальном сайте.
Напомним, что Марков вошёл в тренерский штаб «Витязя» в мае 2021 года.
Будучи игроком Марков играл за «Химик», московское «Динамо», подольский «Витязь», казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив». Ещё 17 лет провёл в «Монреаль Канадиенс».
Также в составе сборной России Марков становился чемпионом мира 2008 года в Квебеке (Канада). В 2020 году хоккеист завершил карьеру.
«Витязь» в минувшем сезоне занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда не смогла выйти в плей-офф Кубка Гагарина.
- 1 июля 2021
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