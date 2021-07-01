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Генменджер «Айлендерс»: сделаем всё, чтобы сохранить костяк команды

Генменджер «Айлендерс»: сделаем всё, чтобы сохранить костяк команды
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Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло поделился мнением о возможных изменений в составе клуба.

Защитник Адам Пелек, нападающий Энтони Бовилье и голкипер Илья Сорокин могут стать ограниченно свободными агентами. Также, 28 июля форварды Кейси Сизикас и Кайл Палмьери могут получить статус неограниченно свободных агентов.

«Это особенные игроки, которые входят в костяк команды. Они талантливы, являются замечательными хоккеистами и людьми.

Мы сделаем всё, чтобы сохранить костяк команды, но понимаем, что из-за драфта расширения лиги и с учётом рынка свободных агентов сделать это невозможно.

Мы также рассчитываем, что несколько молодых игроков из нашей системы смогут закрепиться в НХЛ. Вопросы непростые, но я предпочту искать ответы на них, чем не принимать никаких решений вообще», – цитирует Ламорелло официальный сайт НХЛ на русском языке.

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