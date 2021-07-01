Генменджер «Айлендерс»: сделаем всё, чтобы сохранить костяк команды

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло поделился мнением о возможных изменений в составе клуба.
Защитник Адам Пелек, нападающий Энтони Бовилье и голкипер Илья Сорокин могут стать ограниченно свободными агентами. Также, 28 июля форварды Кейси Сизикас и Кайл Палмьери могут получить статус неограниченно свободных агентов.
«Это особенные игроки, которые входят в костяк команды. Они талантливы, являются замечательными хоккеистами и людьми.
Мы сделаем всё, чтобы сохранить костяк команды, но понимаем, что из-за драфта расширения лиги и с учётом рынка свободных агентов сделать это невозможно.
Мы также рассчитываем, что несколько молодых игроков из нашей системы смогут закрепиться в НХЛ. Вопросы непростые, но я предпочту искать ответы на них, чем не принимать никаких решений вообще», – цитирует Ламорелло официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 1 июля 2021
-
15:15
-
15:00
-
14:48
-
14:31
-
14:05
-
13:51
-
13:24
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
10:53
-
10:45
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:08
-
08:54
-
07:05
-
06:46
-
06:37
-
06:31
-
06:24
-
06:16
-
06:05
-
05:56
-
05:19
-
04:53