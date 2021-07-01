Пинчук рассказал, почему выбрал минское «Динамо» в качестве клуба, где продолжит карьеру

Нападающий Виталий Пинчук прокомментировал подписание контракта с минским «Динамо».
«Предложения из других клубов КХЛ поступали, конечно, поэтому я смотрел, где тренеры дают больше свободы, доверяют молодым игрокам. Остановился на минском «Динамо», потому что здесь доверяют молодёжи. К тому же то, что Крэйг Вудкрофт уже знает меня – удалось сыграть пять матчей за «Динамо» в прошлом сезоне – должно сыграть мне на пользу.
«Динамо» – это оптимальный для меня вариант, потому что в составе «зубров» очень много молодых хоккеистов. Конкурируя с ними, я могу прогрессировать. А ехать в какой-нибудь гранд и сидеть на лавке за спинами опытнейших игроков, как по мне, не самая лучшая перспектива.
Двусторонний контракт? Ничего против этого не имею. У других клубов КХЛ в системе есть команды ВХЛ и МХЛ. И совершенно не факт, что я как новичок смог бы подняться выше из ВХЛ, а вот в Экстралиге меня все знают, да и я здорово изучил эту лигу. Даже если придётся съездить в фарм-клуб, то для моего развития точно хуже не будет, ведь белорусский чемпионат стал намного сильнее.
Я общался с генеральным менеджером Андреем Парфимовичем, и он сказал, что центральный нападающий практически всегда дефицитная позиция. Поэтому я буду биться за место в составе. Также звонил Павел Викторович Перепехин, спрашивал, как дела, говорил, что меня ждут в «Динамо». И вот я здесь», – цитирует Пинчука официальный сайт минского «Динамо».
- 1 июля 2021
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