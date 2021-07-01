«Барыс» заключил пробное соглашение с канадским защитником Вилио

«Барыс» сообщил о заключении пробного контракта с канадским защитником Илайджей Вилио.
Как сообщает официальный сайт клуба из Нур-Султана, соглашение заключено до 31 августа 2021 года. Ранее 24-летний защитник выступал за студенческий клуб университета Тринити Уэстерн в Канаде.
Пост доступен в официальном инстаграм-аккаунте клуба.
«Барыс» выйдет из отпуска 22 июля. Клуб приступит к первой фазе учебно-тренировочных сборов в Нур-Султане (с 24 июля по 10 августа). С 11 по 16 августа «Барыс» сыграет на домашнем «Кубке Президента Республики Казахстан». 18 августа «Барыс» отправится в Минск, где состоятся две контрольные встречи с национальной сборной Беларуси (19 и 21 августа). Заключительная часть УТС пройдёт с 23 по 31 августа в Нур-Султане.
Старт сезона-2021/2022 в Континентальной хоккейной лиге намечен на 1 сентября.
«Барыс» в прошлом сезоне занял шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Восточной конференции КХЛ. В плей-офф клуб из Казахстана в первом раунде уступил «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.
- 1 июля 2021
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