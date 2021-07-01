Кит может покинуть «Чикаго», он выступает за клуб с 2005 года

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился информацией о том, что защитник «Чикаго» Данкан Кит может покинуть клуб.



«Ходят слухи, что «Чикаго» работает над потенциальной сделкой по обмену Данкана Кита на северо-запад тихоокеанского побережья или в Западную Канаду.



Говорят, Кит и команда работают вместе, чтобы он попал туда, куда он хочет. Посмотрим, к чему это приведёт», — сообщил Фридман в «Твиттере».



37-летний защитник выступает за «Блэкхоукс» с 2005 года. Срок действующего контракта рассчитан до конца сезона-2022/2023, зарплата — около $ 5,5 млн.



В нынешнем сезоне Кит провёл 54 матча, в которых набрал 15 (4+11) результативных баллов при показателе полезности "-13" и 30 минутах штрафного времени.