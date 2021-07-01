Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергачёв: если мы позволим «Монреалю» играть в свой хоккей, то они воспользуются этим

Сергачёв: если мы позволим «Монреалю» играть в свой хоккей, то они воспользуются этим
Комментарии

Защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением об игре команды во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:1, 2-0).

«Если мы позволим им играть в свой хоккей, то они воспользуются этим. Мы играли недостаточно хорошо в последней игре, хоть и всё же нашли способ победить. Но мы должны быть лучше», — приводит слова Сергачёва в «Твиттере» журналист Джо Смит.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 23-летний защитник сыграл в 20 матчах, в которых сделал три голевые передачи при показателе полезности «+1».

Напомним, после двух матчей финальной серии «Канадиенс» уступают «Тампе» со счётом 0-2. Третья игра состоится в субботу, 3 июля. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.

«Он что, сделал это снова? Выбор момента для гола был эпичным» «Он что, сделал это снова? Выбор момента для гола был эпичным»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021