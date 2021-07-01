Сергачёв: если мы позволим «Монреалю» играть в свой хоккей, то они воспользуются этим
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Защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением об игре команды во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:1, 2-0).
«Если мы позволим им играть в свой хоккей, то они воспользуются этим. Мы играли недостаточно хорошо в последней игре, хоть и всё же нашли способ победить. Но мы должны быть лучше», — приводит слова Сергачёва в «Твиттере» журналист Джо Смит.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 23-летний защитник сыграл в 20 матчах, в которых сделал три голевые передачи при показателе полезности «+1».
Напомним, после двух матчей финальной серии «Канадиенс» уступают «Тампе» со счётом 0-2. Третья игра состоится в субботу, 3 июля. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.
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