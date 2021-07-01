Канадский тренер Андре Туриньи возглавил «Аризону Койотс».



Как сообщает официальный сайт клуба, контракт подписан сроком на три года.



Туриньи не имеет опыта работы с клубами Национальной хоккейной лиги. Он работал с различными командами в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (2002–2017), затем возглавив клуб хоккейной лиги Онтарио «Оттава 67», проработав с ним с 2017 по 2020 годы.



Туриньи работал в тренерском штабе Жерара Галлана на чемпионате мира – 2021, где Канада стала победителем. Также 47-летний специалист является главным тренером молодёжной сборной Канады.



Напомним, в прошедшем сезоне НХЛ «Аризона» заняла пятое место в Западном дивизионе, не сумев попасть в плей-офф. В прошедшем чемпионате-2020/2021 главным тренером клуба был Рик Токкет, покинувший «Койотс» по истечении срока контракта.