Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новый главный тренер «Аризоны» Туриньи прокомментировал назначение на должность

Новый главный тренер «Аризоны» Туриньи прокомментировал назначение на должность
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер «Аризоны Койотс» Андре Туриньи поделился эмоциями от назначения на должность.

«Для меня большая честь стать главным тренером «Аризоны». Я хотел бы поблагодарить мистера Меруэло, Билла Армстронга и Ксавьера Гутьерреса за предоставленную мне невероятную возможность. Я с нетерпением жду возможности поработать с игроками, чтобы создать здесь культуру победы для наших преданных и страстных фанатов.

Я также хотел бы поблагодарить всех, с кем я работал в «Оттаве 67» и молодёжной сборной Канады, за всю поддержку в последние несколько лет. Для меня было честью и привилегией тренировать сборную Канады, и я очень благодарен за возможность представлять мою страну. «67-е» — первоклассная организация, и я желаю им всего наилучшего в будущем», — приводит слова Туриньи официальный сайт «Аризоны».

Новость по теме
Андре Туриньи возглавил «Аризону»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021