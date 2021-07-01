Новый главный тренер «Аризоны» Туриньи прокомментировал назначение на должность

Новый главный тренер «Аризоны Койотс» Андре Туриньи поделился эмоциями от назначения на должность.
«Для меня большая честь стать главным тренером «Аризоны». Я хотел бы поблагодарить мистера Меруэло, Билла Армстронга и Ксавьера Гутьерреса за предоставленную мне невероятную возможность. Я с нетерпением жду возможности поработать с игроками, чтобы создать здесь культуру победы для наших преданных и страстных фанатов.
Я также хотел бы поблагодарить всех, с кем я работал в «Оттаве 67» и молодёжной сборной Канады, за всю поддержку в последние несколько лет. Для меня было честью и привилегией тренировать сборную Канады, и я очень благодарен за возможность представлять мою страну. «67-е» — первоклассная организация, и я желаю им всего наилучшего в будущем», — приводит слова Туриньи официальный сайт «Аризоны».
- 1 июля 2021
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