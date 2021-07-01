«Монреалю» отказали в увеличении числа зрителей на домашних матчах финала Кубка Стэнли

Органы здравоохранения Квебека отклонили запрос «Монреаля» об увеличении вместимости «Белл-центра» до 10 500 болельщиков на финальные матчи Кубка Стэнли.



«Канадиенс» просили увеличить допустимую вместимость для третьей и четвёртой игры серии с «Тампой-Бэй Лайтнинг» с 3500 болельщиков.



На арене клуба ещё не было случаев заражения коронавирусом с момента открытия в январе. «Канадиенс» были готовы к определённым мерам, в числе которых предоставление фанатами доказательств вакцинации перед входом на арену. Маски и социальное дистанцирование также остались бы обязательными.



Напомним, для «Тампы» был одобрен допуск 18 600 болельщиков на «Амали-Арену» на вторую игру финала. На первом матче присутствовало 16 300 человек.