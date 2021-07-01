Форвард «Нэшвилла» Форсберг отреагировал на обмен Арвидссона в «Лос-Анджелес»

Шведский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг отреагировал на обмен своего соотечественника Виктора Арвидссона в «Лос-Анджелес Кингз».
Форсберг выложил в «Инстаграме» историю, на которой изображён большой палец вниз.
Напомним, ранее стало известно, что «Нэшвилл» получит пик второго раунда драфта 2021 года, а также пик третьего раунда драфта-2022 за Арвидссона.
28-летний швед выступал в составе «Предаторз» с 2014 года, дойдя вместе с клубом до финала Кубка Стэнли в 2017 году. На его счету 50 матчей в регулярном чемпионате сезона-2020/2021, в которых он набрал 25 (10+15) результативных баллов при показателе полезности «+9» и 21 минуте штрафа. В плей-офф Арвидссон сыграл в двух матчах, не отметившись результативными действиями и заработав показатель полезности «-1».
- 1 июля 2021
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