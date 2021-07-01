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Стаал: серия ещё далека от завершения. Третья игра — самая важная для «Монреаля»

Стаал: серия ещё далека от завершения. Третья игра — самая важная для «Монреаля»
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Нападающий «Монреаля» Эрик Стаал рассказал о ходе финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой» (0-2), а также об отсутствии главного тренера Доминика Дюшарма рядом с командой.

«Серия ещё далека от завершения. Я был в другом положении, выигрывая по ходу финальной серии 2-0. Ты чувствуешь себя комфортно с подобным преимуществом, но это гонка до четырёх побед. А для нас третья игра — самая важная, и все это знают.

В плей-офф всегда бывают моменты, когда вам как команде нужно опираться на опыт. Безусловно, это важно. Но также важно для каждого из нас подготовить себя индивидуально к третьей игре, имея правильное мышление.

Отсутствие Дюшарма? Вы мечтаете и работаете для этого всю свою жизнь, чтобы попасть в финал Кубка Стэнли. Конечно, ему было тяжело пропустить первые две игры. Но я знаю, что он был с нами рядом всегда, на всех тренировочных сессиях, но мы бы хотели быть вместе непосредственно, и мы надеемся на скорое воссоединение», — приводит слова Стаала официальный сайт НХЛ.

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